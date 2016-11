Stardew Valley kommt im Dezember für Xbox One

Am 14. Dezember wird Stardew Valley für die Xbox One erscheinen. Die freudige Botschaft hat Microsoft heute via Pressemitteilung verkündet. Ab morgen kann das Spiel über den Microsoft Store vorbestellt werden. Damit schafft das beliebte PC-Spiel endlich den von vielen herbeigesehnten Sprung auf die Konsole. Passend zur Ankündigung gibt es auch einen Trailer, der die Xbox One-Version von Stardew Valley zeigt.

Unklar ist, ob auch die PlayStation 4-Version im Dezember veröffentlicht wird. Vor einigen Monaten hieß es von Seiten des Entwicklers, dass das Spiel Ende 2016 auch für die Konsole aus dem Hause Sony kommen wird. Bisher gab es allerdings keine entsprechende Ankündigung. Man darf gespannt sein, ob sich hier in den nächsten Tagen noch etwas tut, oder vorerst nur Besitzer einer Xbox One in den Genuss des beliebten Indie-Spiels kommen.

Quelle: Microsoft

