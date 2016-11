Pokémon Mond und Pokémon Sonne – Starter Pokémon und Shiny Reset

Entscheidung für ein Starter Pokémon

Seit jeher werden Pokémon-Spieler zu Beginn mit einer wichtigen Entscheidung konfrontiert – welches Starter Pokémon soll man wählen? Feuer, Wasser oder Pflanze? Im Spielverlauf kann man für gewöhnlich nicht an die anderen kommen. Dank Tauschfunktion und Internet ist dies natürlich kein großes Problem mehr. Trotzdem stellt sich auch die Frage, welches Pokémon Mond und Pokémon Sonne Starter Pokémon genommen werden soll. Robball, Flamiau oder Bauz? Ihr habt die Qual der Wahl.

Da das Starter nicht selten einen festen Platz im Team eines Spielers bekommt, lohnt sich ein Blick auf die letzten Entwicklungsstufen der Starter. Legt ihr Wert darauf ein Team zu haben, welches euch auch optisch zusagt, solltet ihr nach diesem Kriterium entscheiden. Wer nicht an Wettkämpfen teilnehmen möchte, muss sich um Werte wie üblich keine Gedanken machen. Man kann mit jedem Starter das Spiel problemlos bestreiten. Bedenkt allerdings, dass ihr den Großteil der Zeit nicht mit eurem Starter rumlauft, sondern mit dessen letzter Entwicklung.

Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr wettkampforientiert spielen möchtet und dabei auch auf euer Pokémon Mond und Pokémon Sonne Starter Pokémon setzen möchtet. In diesem Fall solltet ihr euch die Werte der drei Taschenmonster näher ansehen und schauen, welcher am ehesten zu eurem Spielstil passt. Fans offensiver Kämpfe sollten beispielsweise auf Flamiau setzen. Unten könnt ihr die Werte vergleichen. Möchtet ihr euch darüber hinaus über mögliche Attacken, Schwächen und Co. detailliert informieren, kann ich euch einen Besuch der entsprechenden PokéWiki-Einträge ans Herz legen. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst: Bauz, Flamiau, Robball. Es ist zudem ratsam, von Beginn an über ein mögliches Team nachzudenken und auch dieses mit in die Planung einzubeziehen. Überlegt euch, welches Starter euer Team ideal unterstützen könnte, oder ergänzt euer Starter durch passende Mitstreiter.

Flamiau:

Statuswert Basiswert KP 45 Angriff 65 Verteidigung (Vert.) 40 Spezial-Angriff (Spez.-Angr.) 60 Spezial-Verteidigung (Spez.-Vert.) 40 Initiative (Init.) 70

Robball:

Statuswert Basiswert KP 50 Angriff 54 Verteidigung (Vert.) 54 Spezial-Angriff (Spez.-Angr.) 66 Spezial-Verteidigung (Spez.-Vert.) 56 Initiative (Init.) 40

Bauz:

Statuswert Basiswert KP 68 Angriff 55 Verteidigung (Vert.) 55 Spezial-Angriff (Spez.-Angr.) 50 Spezial-Verteidigung (Spez.-Vert.) 50 Initiative (Init.) 42

Softreset für das Wunsch-Starter

Solltet ihr wettkampforientiert spielen, lohnt es sich auch auf das Wesen zu achten und wenn nötig Resets in Kauf zu nehmen. Diese Möglichkeit ist außerdem dann interessant, wenn ihr gern ein Shiny Starter oder ein weibliches Pokémon möchtet. Wollt ihr nicht das erstbeste Starter nehmen, müsst ihr speichern, sobald ihr zu Beginn des Spiels Wölkchen auf der Brücke geholfen habt und diese einstürzt. Vorsicht, wenn ihr euch Lilly nähert! Dann löst ihr nämlich eine Zwischensequenz aus und kommt letztlich zur Wahl des Starters. Achtet darauf, wie weit ihr vorgehen könnt. So ist es möglich bei weiteren Resets näher an ihr zu speichern, um den Laufweg zu minimieren. Es ist außerdem ratsam, vorab die Textgeschwindigkeit auf das Maximum zu erhöhen. So spart ihr eine Menge Zeit, falls viele Resets nötig sein sollten, bis ihr euer gewünschtes Starter Pokémon habt.

Möchtet ihr ein Shiny, dürft ihr euch übrigens nicht auf die Anzeige im Auswahlbildschirm verlassen. Dort seht ihr immer die normale Ausführung der Starter, auch wenn diese Shiny sein sollten. Ihr müsst warten, bis ihr einen Spitznamen vergeben könnt. Erst dann seht ihr, ob ihr ein Shiny Starter erwischt habt. Möchtet ihr die Werte prüfen, müsst ihr sogar noch etwas weiter machen und warten, bis ihr diese einsehen könnt. So sehen die Pokémon Mond und Pokémon Sonne Starter Pokémon übrigens in ihren Shiny-Versionen aus:

Nicht das gewünschte Starter bekommen? Dann ist es Zeit für den Softreset. Den löst ihr aus, indem ihr die Schultertasten L und R gedrückt haltet und dann Start oder Select drückt. Je nachdem was ihr möchtet, kann es viel Zeit in Anspruch nehmen, dass gewünschte Pokémon zu bekommen. Geht es euch nur um ein weibliches Pokémon, solltet ihr spätestens nach wenigen Resets Erfolg haben. Schwieriger wird es, wenn Wesen, Geschlecht und Shiny relevant sind. Stellt euch seelisch und moralisch auf stundenlange Resets ein. Je mehr Faktoren zusammenkommen, desto mehr Zeitaufwand sollte von euch eingeplant werden. Natürlich könnt ihr auch auf Anhieb Glück haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering.

Wie kommt man an die fehlenden Starter?

Im Moment unterstützen Pokémon Mond und Pokémon Sonne noch nicht die Pokémon Bank. Es ist also auch nicht möglich, einfach drei Mal zu beginnen und bei den beiden ersten Anläufen das Starter in die Bank zu schieben. Doch wie kommt man trotzdem an alle drei Starter? Die einfachste Möglichkeit sind Freunde. Ab Hauholi City könnt ihr nämlich das Festival-Plaza betreten und die Tauschfunktion nutzen. Habt ihr einen Freund oder eine Freundin, die ebenfalls Pokémon Mond oder Pokémon Sonne spielt, könnt ihr euch absprechen und euch zusammen alle Starter holen. Vielleicht besitzt ihr sogar selbst zwei Handhelds der 3DS-Familie und sowohl Pokémon Mond, als auch Pokémon Sonne.

Wie üblich können die Starter später auch zur Zucht verwendet werden. Entweder habt ihr Freunde, die euch so die fehlenden Starter zukommen lassen können, oder aber ihr setzt auf fremde Spieler. Eine beliebte Möglichkeit ist der Wundertausch. Der ist zwar sehr glücksabhängig, liefert aber früher oder später Starter, da Spieler dort ihre Zuchtreste loswerden. Mit Pech kann es aber einige Tauschvorgänge erfordern, bis ihr das Glück habt, Starter zu bekommen. Mit Glück habt ihr nach wenigen Minuten ein Starter, mit Pech dauert es Stunden. Ihr müsst übrigens nicht darauf hoffen, alle beiden fehlenden zu erhalten. Habt ihr stattdessen dann zwei Mal Flamiau, erstellt ihr im GTS ein Gesuch. Bietet euer überflüssiges Starter an und gebt als Wunsch das noch fehlende Starter an. Auf diese Weise wird man früher oder später üblicherweise fündig. Natürlich müsst ihr euch für diese Option nicht zwingend Starter via Wundertausch holen. Ihr könnt auch warten bis ihr selbst züchten könnt und nutzt euer Starter und brütet dann die Eier aus.

Ihr könnt selbstverständlich auch im GTS die bestehenden Angebote durchforsten. Diese sind sehr häufig aber nicht zu gebrauchen. Oder möchtet ihr wirklich ein Lunala gegen ein Starter tauschen, obwohl man an die früher oder später ohne Probleme kommt? Die meisten Gebote sind nicht zu eurem Vorteil. Setzt lieber auf Geduld und erstellt eines. Im schlimmsten Fall müsst ihr einige Stunden warten oder einfach eine Nacht darüber schlafen. Es sollten sich aber Spieler finden, die Starter gegen Starter tauschen. Ich habe damit sowohl in Sonne und Mond, als auch in vorherigen Spielen gute Erfahrungen machen können. Bisher blieb noch keines meiner Gesuche dieser Art erfolglos.

Eine weitere Möglichkeit an fehlende Starter zu kommen sind Foren, die einen Pokémon-Bereich haben oder sich gänzlich Pokémon widmen. Dort hat man gute Chancen, Tauschpartner zu finden, die ein Starter entbehren können. Seien es nur bereits erwähnte Zuchtreste. Diese Variante bietet sich zudem an, wenn ihr bestimmte Vorstellungen bezüglich eurer Starter habt. Je nachdem was ihr möchtet, müsst ihr allerdings mit einer entsprechenden Gegenleistung rechnen. Es kann nicht erwartet werden, dass jemand unter Umständen stundenlange Zucht in Kauf nimmt, um euer Wunsch-Starter mit entsprechenden Eigenschaften zu züchten und ihr das nächstbeste Rattfratz dafür hergebt.

