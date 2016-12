Erste Let‘s Sing 2017 Erweiterung bringt Party Klassiker

Die erste Let’s Sing 2017 Erweiterung ist da. Sie trägt den Titel „Party Classics“ und ist für 4,99 Euro zu haben. Der DLC erweitert die Songliste um die folgenden Hits:

Upside Down von Diana Ross

Our House von Madness

(I Can’t Hel) Falling In Love With You von UB40

Zombie von The Cranberries

Crazy Little Thing Called Love von Queen

Mit den neuen Songs lässt sich die Track-Liste auf 40 Songs erhöhen. Das Hauptspiel – welches für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist – beinhaltet unter anderem Titel wie Sorry von Justin Bieber, Auf Uns von Andreas Bourani und Adventure Of A Lifetime von Coldplay. Nun aber ran an die Mikrofone beziehungsweise das Smartphone. Dank der Let´s Sing App für iOS und Android könnt ihr euer Smartphone in ein Mikrofon verwandeln.

