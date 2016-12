Marvel’s Guardians of the Galaxy – The Telltale Series Teaser

Neben Mass Effect: Andromeda spielte auch Marvel’s Guardians of the Galaxy – The Telltale Series eine Rolle bei den The Game Awards 2016. Schon seit langer Zeit pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass das Spiel bei Telltale in der Mache sein soll. Bisher hielt man sich allerdings weitestgehend bedeckt. Heute Nacht waren dann alle Augen auf den Teaser Trailer gerichtet, der das Projekt ganz offiziell angekündigt und somit auch bestätigt hat.

Da es sich nur um einen Teaser handelt, gibt es leider noch nicht viel vom Spiel zu sehen. Im Mittelpunkt steht der berühmte Kassettenrekorder aus Guardians of the Galaxy. Der Soundtrack des Kinofilms erfreut sich immerhin großer Beliebtheit. Die erste Episode des fünfteiligen Spiels erscheint 2017 für PC, Konsolen und Mobile-Geräte. Näher eingrenzen lässt sich diese Angabe aktuell noch nicht.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen