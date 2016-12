Mass Effect: Andromeda Gameplay von den The Game Awards

Vergangene Nacht fanden die The Game Awards statt. Mittlerweile gehört es bei großen Preisverleihungen in der Branche allerdings zum guten Ton, diese auch für Ankündigungen, die Präsentation neuer Trailer und Co. zu benutzen. So wurde letzte Nacht auch ein Gameplay Trailer zu Mass Effect: Andromeda während der The Game Awards gezeigt. Selbstverständlich konnte das Video heute Nacht per Livestream gesehen werden – oder eben nachträglich im Internet. Schließlich kann nicht jeder die Nacht zum Tag machen und Preisverleihungen zu doch eher unchristlichen Zeiten verfolgen.

Ihr hattet noch keine Gelegenheit, euch das brandneue Mass Effect: Andromeda Gameplay anzusehen? Kein Problem. Unten könnt ihr euer Versäumnis nun nachholen. Denkt daran, die Videoeinstellungen gegebenenfalls anzupassen. Der Clip kann nämlich auch in 4K angesehen werden.

