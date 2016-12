Pokémon: Meloetta für X, Y, Omega Rubin und Alpha Saphir

In diesem Jahr wurden anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Pokémon zahlreiche Event-Pokémon an die Spieler verteilt. Den Abschluss dieser Aktion macht nun Meloetta. Seit gestern könnt ihr euch die Kreatur über das Geheimgeschehen holen. Die Internetverteilung läuft bis zum 24. Dezember und beschert euch ein Meloetta auf Level 100. Das Taschenmonster hat die Typen Normal und Psycho, sowie die Fähigkeit Edelmut. Außerdem ist es mit den Attacken Ruckzuckhieb, Konfusion und Kanon ausgestattet.

Das Melodie-Pokémon Meloetta könnt ihr für Pokémon X, Y, Omega Rubin und Alpha Saphir bekommen. Pro Edition gibt es ein Exemplar der Kreatur. In Omega Rubin und Alpha Saphir könnt ihr den Attacken-Helfer in Malvenfroh City besuchen, um dem Taschenmonster Urgesang beizubringen. Dadurch kann es sich in seine Tanzform verwandeln.



Quelle: Pokémon 20 Website

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen