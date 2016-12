Shin Megami Tensei IV: Apocalypse und 7th Dragon III Code: VFD feiern Release mit Launch Trailern

Fans von Rollenspielen haben im Moment alle Hände voll zu tun. Nachdem kürzlich Pokémon Mond, Pokémon Sonne und Final Fantasy XV erschienen sind, gibt es nun erneut Nachschub für Rollenspiel-Liebhaber. Ab heute stehen die beiden JRPGs Shin Megami Tensei IV: Apocalyspe und 7th Dragon III Code: VFD in den Händlerregalen. Damit bekommt der Nintendo 3DS gleich doppelten RPG-Nachschlag.

Zur Feier des Tages haben Deep Silver, SEGA und Atlus die passenden Launch Trailer veröffentlicht. Ein Blick in die Videos hilft dabei, euch auf die Abenteuer einzustimmen. In Shin Megami Tensei IV: Apocalyspe treffen Menschen auf Dämonen. Ihr schlüpft in die Rolle eines einsamen Jägers, der eine Nahtoderfahrung machen musste. Der Pakt mit einem niederen Gott brachte ihn zurück ins Leben. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Fortan steht er in den Diensten des Gottes.

Der Jäger verbündet sich in den Ruinen Tokios mit anderen Jägern. Dabei erlebt ihr eine Geschichte, die mit dem originalen Shin Megami verwoben ist. Außerdem trefft ihr auf beinahe 450 Dämonen. Darunter befinden sich sowohl zahlreiche alte Bekannte als auch brandneue Kreaturen. Selbstverständlich dürft ihr auch wieder fleißig fusionieren.

7th Dragon III Code: VFD schickt euch in das Jahr 2100. Die Erde wird von mächtigen Drachen bevölkert und die Menschheit ist auf deren Gnade angewiesen. Ihr verbündet euch mit der Videospiel-Firma Noden Enterprises. Deren Bestimmung ist es, die Herrschaft der Drachen zu stoppen. Damit dies gelingt, sollt ihr eine Zeitreise durch drei Epochen antreten. Euer Abenteuer führt euch in das Königreich Atlantis, die futuristische Hauptstadt von Eden und das Tokio der Gegenwart.

Euch stehen während eures Abenteuers acht Klassen, 40 Stimmoptionen und 96 Gegenstände für die Gestaltung eurer Spielfigur zur Verfügung. Diese kann sogar Dates haben. Darüber hinaus könnt ihr euch mit klassischen Nebenquests die Zeit vertreiben. Als Bonus liegt dem Spiel ein 28-seitiges Artbook bei.

