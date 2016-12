Horizon Zero Dawn Trailer von der PlayStation Experience 2016

Heute Abend hat Sony im Rahmen der PlayStation Experience 2016 einen neuen Horizon Zero Dawn Trailer präsentiert. Im Video dürfen wir einige eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und jede Menge mechanische Kreaturen bestaunen. Insgesamt macht das Spiel wieder eine verdammt gute Figur. Beim Anschauen dürfte wohl wieder so manchem Spieler das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wenn ihr euch davon selbst überzeugen möchtet, habt ihr unten die Gelegenheit dazu.

Horizon Zero Dawn wird am 1. März exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Spätestens dann wird sich auch herausstellen, ob das Spiel auch beim zocken eine so gute Figur macht, wie es in den bisher gezeigten Trailern der Fall war. Entwickelt wird der Titel von Entwickler Guerrilla Games.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen