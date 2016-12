Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Trailer von der PSE 2016

Bei der PlayStation Experience 2016 durfte natürlich auch Ni no Kuni II: Revenant Kingdom nicht fehlen. LEVEL-5 und Sony haben das Event genutzt, um einen neuen Trailer zu präsentieren. Der Titel besticht durch seine Grafik im Anime-Look und liebevoll gestaltete Charaktere. Der heute gezeigte Trailer zeigt zum ersten Mal Gameplay aus Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Außerdem bestätigt man noch einmal, dass das Spiel 2017 veröffentlicht werden soll. Wann genau, steht aktuell allerdings noch in den Sternen.

Mit Glück ändert sich daran aber in den kommenden Wochen etwas. Demnächst soll es nämlich jede Menge weitere Informationen zu dem Spiel geben. Mit Glück erfahren wir dann auch, wann wir mit dem Game rechnen dürfen.

Quelle: PlayStation Blog

