The Last of Us Part II angekündigt

Naughty Dog und Sony haben The Last of Us Part II angekündigt. Damit ist das von vielen The Last of Us-Fans herbeigesehnte Sequel endlich bestätigt. Passend zur Ankündigung gibt es auch einen ersten Trailer. In dem Video gibt es ein Wiedersehen mit Ellie und Joel. Im Trailer seht ihr Ellie, die auf ihrer Gitarre spielt. Kurz darauf taucht auch Joel auf. Im Haus, in dem sich die beiden befinden, liegen einige tote Körper herum – einer direkt vor der jungen Frau.

Leider gibt es bisher kaum Informationen zu The Last of Us Part 2. Auch ein Releasetermin ist noch nicht bekannt. Laut Naughty Dog befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase. Daher dürfte die Veröffentlichung noch eine ganze Weile entfernt sein.

Quelle: PlayStation Blog

