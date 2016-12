NieR: Automata Erscheinungstermin und Demo angekündigt

NieR: Automata hat einen Erscheinungstermin. Freut ihr euch schon auf das Game und wollt es euch direkt zum Release holen? Dann dürft ihr euch den 7. März im Kalender anstreichen. Dann nämlich wird das Spiel für die PlayStation 4 veröffentlicht. Wer vorab erst einen Blick auf das Action-Rollenspiel werfen mag, kann dies schon bald tun. In Kürze soll nämlich eine Demo via PlayStation Store zugänglich gemacht werden. Wann genau diese erscheint, ist allerdings noch unklar.

NieR: Automata wird es zudem in einer Day One Edition und in einer Black Box Edition geben. Unten findet ihr eine Liste mit den Inhalten der beiden Ausgaben. Die Black Box Edition wird exklusiv über den Square Enix Online Store vertrieben. Kostenpunkt: 189,99 Dollar.

Day One Edition:

Spiel

sechs digitale Inhalte – Machine Mask Accessory, Grimoire Weiss Pod, Play System Pod Skin, Retro Grey Pod Skin, Reto Red Pod Skin und Cardboard Pod Skin

Black Box Edition:

Spiel

schwarze Collector´s Edition Box

YoRHa „2B“ Figur

64-seitiges Hardcover Artbook

Steelbook Case mit Artwork von Akihiko Yoshida

Soundtrack mit 13 Liveaufnahmen mit Stücken aus NieR und NieR: Automata

alle digitalen Inhalte der Day One Edition

Quelle: Square Enix

