Pyre Versus Modus in neuem Video vorgestellt

Mit Pyre beschreitet Entwickler Supergiant Games neue Wege. Erstmals stattet das beliebte Indie-Entwicklerstudio ein Game mit einem Versus Modus aus. Bisher konzentrierte sich der Entwickler auf reine Einzelspielererlebnisse. Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 hat Supergiant Games erstmals den Couch Versus Modus von Pyre in bewegten Bildern gezeigt.

Das Spiel kann selbstverständlich auch allein bestritten werden. In dem Titel übernehmt ihr allerdings die Kontrolle über eine Gruppe. Da ist es kaum verwunderlich, dass sich die Macher nun erstmals an einem Mehrspieler versuchen. Der Multiplayer richtet sich an Fans des klassischen Couch-Koop und steht nur lokal zur Verfügung. Künftig könnte sich daran allerdings noch etwas ändern. Supergiant Games hat einen Online-Multiplayer noch nicht ausgeschlossen. Im Versus Modus ist es euer Ziel, die zeremonielle Flamme eures Gegners zum Erlöschen zu bringen. Dafür müsst ihr eine Himmelsscheibe ergreifen und in die Flammen werfen oder tauchen. Ihr kontrolliert dabei drei Exilanten, von denen ihr immer nur einen bewegen könnt. Dafür dürft ihr schnell zwischen diesen wechseln.

Quelle: PlayStation Blog

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen