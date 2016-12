Ace Combat 7: Trailer von der PSX

Im kommenden Jahr erscheint endlich Ace Combat 7. Fans der Reihe mussten zuletzt einiges an Geduld aufbringen. Der letzte Ableger ist vor einigen Jahren erschienen. In den Folgejahren gab es nur noch einige Neuauflagen und Portierungen von Assault Horizon. Ace Combat 7 erscheint 2017 für PlayStation 4. Außerdem wird der Titel einige PlayStation VR-Features an Bord haben.

Die Entwickler haben sich für das Projekt hohe Ziele gesteckt. Auf dem Plan stehen unter anderem fotorealistische Grafik, intensive Luftkämpfe, zahlreiche authentische und futuristische Flugzeuge und eine packende Story. Besonders auf diese darf man gespannt sein. Bisher zeichneten sich die Geschichten der Reihe vor allem durch sehr klischeehafte Handlungen aus. Umso gespannter darf man sein, ob die Macher aus diesem Muster ausbrechen werden, oder es gewohnte Ace Combat-Kost gibt. Apropos Kost. Ich habe welche für euch – in Form eines brandneuen Videos. Lasst uns zusammen für knapp 1,5 Minuten abheben und den Trailer genießen.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen