NieR: Automata PC-Version kommt ebenfalls im März

Vor geraumer Zeit wurde bekannt, dass das Spiel NieR: Automata auch für den PC veröffentlicht wird. Daher stellte sich am Wochenende vielen die Frage, ob der im Rahmen der PlayStation Experience 2016 angekündigte Veröffentlichungstermin auch für die PC-Fassung gilt. Während des PlayStation-Events wurde bekannt, dass das Game am 10. März 2017 in Europa seinen Release feiert. Inzwischen steht fest, dass das auch die PC-Version einschließt. PC Gamer hat Square Enix diesbezüglich kontaktiert, woraufhin ein Sprecher bestätigt hat, dass das Spiel zeitgleich für PlayStation 4 und PC veröffentlicht wird.

Inzwischen wurde zudem ein neuer Trailer zu NieR: Automata veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt. Am Samstag verkündete man zunächst nur den Erscheinungstermin und kündigte eine Demo an. Diese soll in Kürze verfügbar sein. Man darf gespannt sein, ob es die Demo nur für die PlayStation 4 geben wird, oder diese auch bei Steam zugänglich sein wird.

Quelle: PC Gamer

