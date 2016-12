NieR: Automata Termin für PC-Version sorgt für Verwirrung

Eigentlich gab es bereits einen Termin für die PC-Version von NieR: Automata. Inzwischen ist der aber nur noch Schall und Rauch. Doch beginnen wir von vorn. Vergangenes Wochenende wurde im Rahmen der PSX 2016 ein neuer Trailer gezeigt, der am Ende auch verrät, wann das Spiel für die PlayStation 4 erscheinen wird. Am 10. März 2017 soll es so weit sein. Da die PC-Version mit keiner Silbe erwähnt wurde, kontaktierte PC Gamer Square Enix, um das Unternehmen auf diese anzusprechen. Ein Sprecher ließ daraufhin verlauten, dass das Spiel zeitgleich für Konsole und PC erscheinen wird.

Nun hat eben jener Sprecher aber noch einmal PC Gamer kontaktiert und ist zurückgerudert. Es habe sich um eine falsche Information gehandelt. Derzeit gibt es keinen Termin für die PC-Version. Veröffentlicht wird es aber wohl auch 2017 für den PC. Nur das Wann ist derzeit noch fraglich. Die Verwirrung ist nach dieser kleinen Odyssee jedenfalls perfekt.

Quelle: PC Gamer

