Pokémon Mond und Pokémon Sonne: QR Code für Magearna ist da

Endlich könnt ihr euch in Pokémon Mond und Pokémon Sonne Magearna schnappen. Das Mysteriöse Pokémon kann mittels QR Code Scanner erhalten werden. Den Code findet ihr unten oder via Pokémon-TV. Dort könnt ihr euch den Film Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk ansehen. Am Ende wird der Code für Magearna eingeblendet. Die Pokémon-TV-App gibt es kostenlos für iOS und Android.

Habt ihr den QR Code für Magearna mit dem QR Code Scanner in Pokémon Mond und Pokémon Sonne eingelesen, müsst ihr in Hauholi City zum Antiquariat Allerlei, um euch das Taschenmonster vom Lieferanten zu holen. Die Kreatur kommt mit Level 50 und der Fähigkeit Seelenherz.

