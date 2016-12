NieR: Automata Demo kommt kurz vor Weihnachten

Am Wochenende wurde bekannt, dass in Kürze eine NieR: Automata Demo zur Verfügung stehen soll. Nun steht auch fest, wann „in Kürze“ sein wird. Wartende Fans dürfen zum Stift greifen und den 22. Dezember im Kalender anstreichen. An jenem Tag wird die Demo via PlayStation Network erscheinen.

In der NieR: Automata Demo erlebt ihr eine Mission mit Android 2B. Ziel ist es, eine gewaltige Waffe zu zerstören. Ob es die Demo auch für den PC geben wird, bleibt offen. Angekündigt hat Square Enix diese (bisher) nur für die PlayStation 4. Erscheinen wird der Titel sowohl für die PS4 als auch für den PC. Einen Termin hat im Moment nur die Konsolenfassung. Diese kommt am 10. März 2017 nach Europa. Die PC-Version erscheint ebenfalls 2017. Das Datum dafür steht aber noch in den Sternen.

