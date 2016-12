Nintendo Switch: Auftritt in der The Tonight Show mit Jimmy Fallon

Eigentlich soll die Nintendo Switch erst im Januar ihren großen Auftritt haben. Dann nämlich wird eine Präsentation stattfinden, die Nintendo bereits vor einer Weile ankündigte. Nichtsdestotrotz sickern schon jetzt regelmäßig (angebliche) Details an die Öffentlichkeit. Ob und wie zutreffend die vielen Leaks der letzten Wochen sind, wird spätestens die Zeit zeigen.

Nicht bestätigt werden muss, dass der neue Star von Nintendo zu Gast in der The Tonight Show mit Jimmy Fallon war. Nachdem dieser eine ganze Weile mit sichtlicher Begeisterung Super Mario Run gespielt hatte, durfte er an die Nintendo Switch Hand anlegen. Der Glückliche konnte The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Switch spielen. Irgendwie beneidenswert, oder? Ich hätte jedenfalls nichts gegen einen Besuch von Shigeru Miyamoto und Reggie Fils-Aimé, wenn sie die Switch mitbringen. Unten könnt ihr euch ein Video von der The Tonight Show ansehen. Wenn euch Super Mario Run nicht interessiert, solltet ihr zu 5:00 vorspulen.

