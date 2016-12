Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Kampf gegen Inselkönig Hala und Tenkarat-Hügel (Teil 8)

Der Kampf gegen Hala

In Lilli’i trefft ihr den Professor und seine Assistentin wieder. Von Kukui erfahrt ihr, dass ihr im Kampf gegen Hala am besten auf Flug- und Psycho-Attacken setzen solltet. Bereit für den Kampf gegen Hala? Dann lauft einfach vorwärts. Sprecht den Inselkönig an und antwortet mit „Auf jeden Fall!“, um den Kampf zu beginnen.

Inselkönig Hala Menki Lv. 14 Makuhita Lv. 14 Krabbox Lv. 15 2.400 Pokédollar Battalium Z

Habt ihr den Inselkönig besiegt, gibt es als Belohnung einen neuen Z-Kristall: Battalium Z. Damit könnt ihr die Z-Kraft vom Typ Kampf benutzen. Außerdem gehorchen euch nun Pokémon bis Level 35. Praktischerweise überreicht euch Hala auch ein PokéMobil-Funk. Damit könnt ihr nun auf Tauros reiten. Ihr aktiviert das PokéMobil-Funk via „Y“ und setzt den Trauros-Rammbock mit „B“ ein. Nach all den Geschenken gibt es auch noch eines von Kukui, der euch TM54 – Trugschlag übergibt. Er empfiehlt euch zudem, bei eurer Mutter vorbeizusehen und ihn dann am Hafen von Hauholi City zu treffen. Damit ist klar, wohin euch euer Weg nun führen wird.

Geht nun also zurück zu eurem Haus und sprecht mit eurer Mutter, oder aber experimentiert mit Tauros umher. Ihr könnt mit dem Tauros-Rammbock die großen Felsen zerstören, die ihr vermutlich schon während eures bisherigen Abenteuers gesehen habt. Zerstört ihr sie, kommt ihr zu neuen Bereichen. Dort lassen sich auch einige neue Pokémon fangen und Items aufsammeln. Natürlich laufen diese nicht weg. Wenn ihr es eilig habt, folgt ihr direkt der Story und seht euch die nun zugänglichen Orte später an. Es lohnt sich aber durchaus, zumindest den Tenkarat-Hügel unter die Lupe zu nehmen. Den Zugang findet ihr südlich vom Haus eurer Mutter und westlich vom Haus des Professors. Zerstört dort mit Tauros die großen Felsen, hinter denen ein NPC steht und betretet den Tenkarat-Hügel, wo ihr unter anderem TM 62 – Akrobatik auflesen dürft.

Tenkarat-Hügel

Wilde Pokémon beim Tenkarat-Hügel:

Zubat

Rocara

Kiesling

Digda

Items beim Tenkarat-Hügel:

X-Angriff

Supertrank

Hyperball

Tenkarat-Hügel Zentraler Felskessel

Wilde Pokémon:

Wuffels

Rocara

Pandir

Machollo

Kiesling

Items:

Granitstein

Superball

Nugget

TM62 Akrobatik

Feuerheiler

Geht nach dem Besuch bei eurer Mutter oder wenn ihr die neu zugänglichen Bereiche erkundet habt zum Hafen von Hauholi City. Dort trefft ihr Tali, den Professor und Lilly. Wenn ihr mit „Ja“ antwortet, legt ihr ab und es geht zur nächsten Insel: Akala. Dort angekommen trefft ihr auch direkt auf Maho und Mayla. Maho ist ein Captain und Mayla die Inselkönigin. Dazu aber in einem anderen Teil mehr.

