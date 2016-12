Das tierische Goat MMO Simulator „Winter, or Whatever“ Update ist da. In WoW dürft ihr die brandneue Elfenklasse ausprobieren oder zur speziellen Schneeflocke werden. Außerdem warten annähernd 20 neue Quests auf euch. Für die 20 hat es laut Aussage der Entwickler leider nicht ganz gereicht. Nah dran ist aber auch nur fast daneben – oder wie sagt man noch gleich?

Coffee Stain Studios beschreibt die meisten neuen Quests als „richtig cool“, sieht man davon ab, dass eine eher elektrisierend ist. Außerdem könnt ihr in einer gegen den Wald kämpfen und in einer anderen ein Haus auffressen. Wer lieber in Bewegung bleibt, kann zur Mauer im Norden aufbrechen. Das kostenlose Goat MMO Simulator „Winter, or Whatever“ Update steht für iOS und Android zur Verfügung. Määäh! Wenn da Mal nicht die Ziegenhörner einfrieren.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen