The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier Launch Trailer

Es ist Sonntag – aber für Telltale Games offenbar kein Grund die Dinge ruhiger angehen zu lassen. Heute flatterte per Pressemitteilung der Launch Trailer zu The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier herein. Das Video könnt ihr euch – ganz wie gewohnt – unter dieser Meldung ansehen.

Passend zum Video, habe ich auch eine freudige Nachricht für Fans der Telltale-Spiele. Dieses Mal startet man mit einer Doppelepisode. Episode I „Ties That Bind“ Part I und Episode 2: „Ties That Bind“ Part II erscheinen beide am 20. Dezember. In The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier treffen Newcomer Javier und Clementine aufeinander. Welche Entscheidungen die beiden wohl treffen müssen? Ich bin jedenfalls schon gespannt.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen