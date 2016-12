Forza Horizon 3 Blizzard Mountain – Erste Bewegtbilder aus der Erweiterung

Noch bevor das aktuelle Jahr endet, bekommen wir mit Forza Horizon 3 Blizzard Mountain die erste große Erweiterung für das Rennspiel serviert. Vor einigen Tagen haben PlayGround, Turn 10 und Microsoft den DLC angekündigt. Nun gibt es endlich erste Bewegtbilder. Ein Teaser weist darauf hin, dass am 13. Dezember ein Trailer erscheinen wird. Heißt ihr müsst nur noch einmal schlafen, bis ihr euch den zu Gemüte führen dürft. Neben der Ankündigung gibt es auch einige Spielszenen zu sehen.

Neugierig auf den Teaser? Anschnallen, zurücklehnen und unten auf Play drücken. Vorher solltet ihr euch aber unter Umständen noch ein paar warme Gedanken machen. In dem kurzen Video wird es nämlich so richtig frostig. Brrrr! Aber so ein Luxusschlitten macht auch auf dem Eis eine hervorragende Figur. Der Lamborghini Centenario sieht auch mit weißen Akzenten noch richtig schick aus.

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain Expansion Teaser. Full Trailer on Tuesday, December 13 pic.twitter.com/EI0ewA3d7C — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) December 11, 2016

Quelle: AlGamesDelta Twitter

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen