Yooka-Laylee Erscheinungstermin, Capital Cashino Trailer und eingestellte Wii U-Version

Endlich steht der Yooka-Laylee Erscheinungstermin fest. Das Spiel wird am 11. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Leider gibt es gleichzeitig auch eine traurige Nachricht. Die Wii U-Version von Yooka-Laylee wurde aufgrund von unvorhergesehen technischen Problemen eingestellt. Für Fans von Nintendo gibt es gleichzeitig Trost. Man sieht sich nun stattdessen die Switch an und denkt über eine Nintendo Switch-Version von Yooka-Laylee nach. Details sollen Anfang 2017 bekannt werden. Solltet ihr bei Kickstarter die Wii U-Version unterstützt haben, erhaltet ihr eine Mail von Playtonic.

Nun aber genug Worte. Als Abschluss habe ich noch den brandneuen Yooka-Laylee Capital Cashino Trailer für euch.

