Lost Odyssey kostenlos bis Ende des Jahres, jetzt neben Blue Dragon auch digital verfügbar

Möchtet ihr Lost Odyssey kostenlos erhalten? Kein Problem! Bis zum 31. Dezember könnt ihr euch das Japano-RPG kostenlos im Microsoft Store holen. Spielen lässt sich das Game dann sowohl auf der Xbox 360, als auch auf der Xbox One. Sofern ihr den Titel noch nicht besitzt und JRPGs mögt, solltet ihr euch diese Gelegenheit auf gar keinen Fall entgehen lassen. Lost Odyssey ist ohne jeden Zweifel eines der besten JRPGs für die Xbox 360 gewesen. Dank Abwärtskompatibilität lässt sich der Titel seit einer Weile auch auf der One spielen. Diese ist auch der Grund für die Aktion.

Inzwischen gibt es über 300 abwärtskompatible Spiele für die Xbox One. Um diesen freudigen Anlass gebührend zu feiern, verteilt man Lost Odyssey kostenlos an die Spieler. Eine tolle Geste, insbesondere so kurz vor Weihnachten. Lust auf noch mehr freudige Nachrichten? Eine habe ich noch für euch. Lost Odyssey und Blue Dragon sind nun auch digital erhältlich. Daher braucht ihr nun also nicht mehr zwingend eine Disc-Version, um die Titel auf eurer Xbox One spielen zu können.

Quelle: Major Nelson

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen