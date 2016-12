Torment: Tides of Numenera hat nun einen Erscheinungstermin

Endlich gibt es einen Erscheinungstermin für Torment: Tides of Numenera. Fans von Rollenspielen dürfen zum Stift greifen und sich den 28. Februar 2017 im Kalender anstreichen. Passend zur Meldung gibt es zwei brandneue Videos. Eines zeigt die Day One Edition des Spiels. Diese beinhaltet das Spiel, den Soundtrack auf CD, einen 100-seitigen Reiseführer, eine gedruckte Karte der Neunten Welt und eine In-Game Rüstung. Wer das Spiel vorbestellt, erhält außerdem ein exklusives Steelbook.

Das zweite neue Video zeigt die Collectors Edition von Torment: Tides of Numenera. Diese umfasst eine exklusive Verpackung, die Day One Edition, eine Figur, eine gedruckte Karte, ein 80-seitiges Artbook und den Gezeiten-Talisman. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

