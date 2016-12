Battlefield 1 They Shall Not Pass Erweiterung kommt im März, erste Details

Die Battlefield 1 They Shall Not Pass Erweiterung soll im März 2017 veröffentlicht werden. Mit dem DLC kommen neue Karten, Waffen und die französische Armee als spielbare Gruppierung. EA und DICE möchten zwar noch nicht zu viel verraten, haben aber einige Konzeptzeichnungen veröffentlicht. Auf denen sieht man, wie die Entwickler sich die Schlachtfelder vorstellen: zerstörte Landschaften, Schützengräben und Nahkampfszenarien.

In der Ankündigung heißt es, zu Beginn der Schlacht von Verdun sind circa eine Million Artilleriegranaten abgefeuert worden. Dadurch kam es zu verheerenden Bränden, die laut Zeitzeugen selbst in großer Entfernung noch sichtbar waren. Die Kämpfe aus dieser Anfangszeit der berühmten Schlacht gingen unter dem Namen Devil´s Anvil in die Geschichte ein. DICE hat sich vorgenommen, diese möglichst realistisch umzusetzen. Als Spieler kämpft ihr im Februar des Jahres 1916.

Im Verlauf der Schlacht kam es zu Kämpfen in Fort Vaux. Die dunklen und labyrinthartigen Gänge waren der Schauplatz von blutigen Gefechten, während denen Franzosen und Deutsche Granaten, Giftgas und Flammenwerfer zum Einsatz brachten. Rund 40 Millionen Artilleriegranaten zerklüfteten während der Schlacht von Verdun zudem den Boden, der zu dieser Zeit wohl an eine Mondlandschaft erinnerte. Darunter verbargen sich Gräben, Stollen und sogar unterirdische Festungen. Diese haben DICE inspiriert.

Auch die Schlacht von Soissons bot den Entwicklern Inspiration für die Battlefield 1 They Shall Not Pass Erweiterung. Hier stehen allerdings Panzerangriffe im Vordergrund. Ihr kämpft um Brücken über die Aisne. Außerdem führt euch euer Weg nach Fismes. Nun aber genug der Worte. Unten könnt ihr euch fünf Konzeptzeichnungen ansehen.

Quelle: Offizielle Website

