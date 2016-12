Seasons of Heaven Trailer veröffentlicht

Vor einer Weile wurde das Nintendo Switch exklusive Spiel Seasons of Heaven angekündigt. Auch erste Bilder und ein Teaser machten bereits die Runde. Die Reaktionen darauf fielen fast durch die Bank weg positiv aus. Nun hat Entwickler Any Arts Production einen ersten Trailer veröffentlicht. Rein optisch macht der Titel darin wieder eine gute Figur, wenn man von den teilweise mäßigen Animationen absieht, die derzeit noch einiges an Verbesserungspotenzial haben.

Gleichzeitig sorgt der erste Seasons of Heaven Trailer für reichlich Gesprächsstoff. Es heißt nämlich, dass das Entwicklerstudio für den Trailer Material vom PC genommen hat. Derzeit soll Any Arts Production nicht einmal über ein Nintendo Switch Dev Kit verfügen. Seitdem diese Meldung die Runde gemacht hat, äußern sich einige besorgte Spieler im Internet und üben dort Kritik. Doch wie sagt man so schön? Abwarten und Tee trinken. Im Januar gibt es eine Nintendo Switch Präsentation. Vielleicht gibt es dort ja ein Wiedersehen mit Seasons of Heaven? Lasst uns bis dahin gemeinsam eine Tasse Tee trinken und auf weitere Meldungen zu dem Projekt warten.

