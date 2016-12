Die Games with Gold Spiele für Januar 2017 stehen fest. Für die Xbox One wird es World of Van Helsing: Deathtrap und Killer Instinct Season 2 Ultra Edition kostenlos geben. Für die Xbox 360 gibt es The Cave und Rayman Origins. Die Spiele, die es kommenden Monat für Goldmitglieder gibt, können sich also durchaus sehen lassen. Wie immer gilt übrigens, dass die Xbox 360-Titel auch auf der Xbox One gespielt werden können. Schon seit einigen Monaten kommen nur noch 360-Games, die abwärtskompatibel sind oder es werden.

Wenn ihr euch die aktuellen Games with Gold Spiele noch nicht geholt habt, wird es langsam Zeit. Derzeit gibt es Kalimba und Outlast für die Xbox One. Für die Xbox 360 wird Burnout Paradise kostenlos angeboten. Hier könnt ihr euch die Games sichern.

Quelle: Major Nelson

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen