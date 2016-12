Poochy & Yoshi’s Woolly World Trailer zeigt neue Funktionen

Am 3. Februar erscheint Poochy & Yoshi’s Woolly World für den Nintendo 3DS. Yoshi’s Woolly World ist bereits seit einigen Monaten für die Wii U erhältlich. Die 3DS-Variante hat allerdings einige neue Funktionen an Bord. Diese erweitert zum Beispiel die Woolly World amiibo-Collection um den gestrickten Schnuffel amiibo. Besitzer des amiibo bekommen Zugriff auf Wettläufe gegen die Uhr und außerdem ein Schnuffel-Design. Zudem unterstützt das Spiel die neuen amiibo der Animal Crossing und Splatoon Collections. Diese bringen neue Strickmuster in das Spiel.

Ebenfalls neu sind 30 kurze Trickfilme. Im Yoshi-Kino könnt ihr euch die humorvollen Streifen ansehen. In denen treiben Yoshi und Schnuffel eine Menge Unfug. Beide haben es faustdick hinter den wolligen Ohren. Die Stop-Motion-Filme hat das japanische Animations-Studio Dwarf für Poochy & Yoshi’s Woolly World geschaffen. Unten findet ihr einen Trailer, der die neuen Funktionen vorstellt. Achtung! Es wird flauschig.

