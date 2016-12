The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier startet mit zwei Episoden

Heute beginnt mit The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier das neueste Abenteuer aus dem Hause Telltale. Dieses Mal gibt es zum Auftakt sogar gleich zwei Episoden: Ties That Bind Part I und Part II. Zur Feier des Tages gibt es natürlich auch einen Launch Trailer, den ihr euch ganz wie gewohnt unten ansehen könnt.

Holen könnt ihr euch die ersten beiden Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Außerdem sollen beide Episoden noch in dieser Woche für iOS und Android verfügbar sein. Der Release für weitere Plattformen wird in Kürze bekanntgegeben.

