Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Ohana und die Ohana-Farm (Teil 11)

Ohana

Mit dem letzten Teil der Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung wurde Route 4 erfolgreich durchquert und ihr steht nun in Ohana. Sobald ihr ein paar Meter vorlauft, taucht Tali auf. Selbstverständlich möchte der gegen euch kämpfen. Praktischerweise sorgt er vorher dafür, dass euer Team wieder fit ist.

Pokémon-Trainer Tali Pikachu Lv. 16 Miezunder Lv. 17 680 Pokédollar Angriffplus

Habt ihr Tali besiegt, solltet ihr euch in Ohana etwas umsehen. Geht ein Stück weiter und sammelt links ganz hinten beim Strohwagen einen versteckten Beleber auf. Betretet dann das Haus weiter vorn, wo jede Menge Magmar drinnen sind. Oben stehen 3 Magmar, wobei euch das hintere rechte einen Flottball schenkt.

Auf der rechten Seite ist ein Pokémon-Center zu finden. Hier könnt ihr ganz wie gewohnt im Café und Supermarkt ein paar Pokédollar ausgeben.

Angebot vom Café-Bereich:

Sananasaft 198 Pokédollar Roserade-Tee 198 Pokédollar Granbull-Kaffee 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Superball 600 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Supertrank 700 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar Wiederball 1.000 Pokédollar Timerball 1.000 Pokédollar Netzball 1.000 Pokédollar

Items in Ohana:

Beleber (versteckt auf der linken Seite beim Strohwagen)

Ohana-Farm

Folgt ihr dem Weg in Ohana nach Norden, kommt ihr auf die Ohana-Farm. Dort erwartet euch ein Captain. Habt ihr Dame Claire besiegt, wird ein Stück weiter ein Mann auf euch aufmerksam. Er führt euch zu Maho. Von nun an könnt ihr mit dem Pokémobil-Funk auch Bissbark herbeirufen. Dadurch eröffnet sich für euch die Möglichkeit, mittels Bissbark-Detektor Items aufzuspüren. Diese sind unter der Erde vergraben. Ihr müsst „B“ gedrückt halten, um Items zu finden. Maho berichtet außerdem davon, dass in der Gegend viele solcher versteckten Items rumliegen. Ruft also Bissbark und probiert den Detektor direkt aus. Achtet bei gedrückter „B“-Taste auf das Ausrufezeichen. Dieses erscheint, wenn sich ein vergrabenes Item in der Nähe befindet. Färbt es sich rot, müsst ihr „A“ drücken, um ein Item aufheben zu können. Über dem Miltank findet ihr so zum Beispiel eine Kuhmuh-Milch. Südlich bei den Strohballen findet ihr ein Schutz. Oberhalb der beiden Tauros am linken Zaun wartet ein Tafelwasser auf euch.

Nähert ihr euch dem Tauros nördlich der beiden und wollt es ansprechen, löst ihr eine Zwischensequenz aus. Ein Miltank soll es besänftigen, hat dabei aber wenig Erfolg. Man bittet euch, gegen Tauros zu kämpfen. Es kommt zum Kampf gegen Malik.

Pokémon-Züchter Malik Tauros Lv. 15 600 Pokédollar Scope-Linse

Verlasst dann den Bereich und geht gen Süden. Dort findet ihr bei einem Zaun auf der rechten Seite eine weitere Lebensform für euren Zygarde-Würfel. Vorausgesetzt es ist im Spiel Tag. Bei Nacht lässt sich auf der Farm ebenfalls eine Zygarde-Zelle finden. In diesem Fall bei einer Brücke vor einem Berg Strohballen. Die Zelle wartet bei der westlichen Brücke auf euch. Südlich vom Hort die zweite Brücke. Südlich findet ihr im Gras zudem ein Sprudel, wenn ihr den Bissbark-Detektor benutzt. Unterhalb des roten Items wartet ein Riesenpilz im Gras auf euch. Links neben dem roten Auto ist der Pokémon-Hort. Davor steht ein Miltank, welches euer Team fit macht, sobald ihr es ansprecht.

Geht dann rein und sprecht mit dem Mädchen auf der linken Seite, die euch die TM10 Kraftreserve schenkt. Sprecht ihr mit dem Mädchen hinterm Tresen, könnt ihr Pokémon im Pokémon-Hort abgeben. Dieser gleicht den Pensionen, die es in früheren Teilen gab. Pokémon trainieren hier allerdings nicht und sie erlernen auch keine neuen Attacken. Eier erhaltet ihr aber ganz wie gewohnt, wenn ihr passende Taschenmonster abgebt. Außerdem schenkt euch das Mädchen hinter dem Tresen ein Ei, wenn ihr sie ansprecht. Brütet ihr es aus, bekommt ihr ein Evoli.

Verlasst ihr den Hort, findet ihr südlich noch eine Trainerin. Ansonsten ist dort im Moment nicht viel zu wollen, da zwei Mogelbaum den Weg versperren. Euer Weg führt euch also nach Norden, wo ihr auf Route 5 kommt. Dort erwartet euch auch eine weitere Prüfung.

Wilde Pokémon auf der Ohana-Farm:

Yorkleff

Tauros

Pampuli

Miltank

Items auf der Ohana-Farm:

Äther

Münzamulett

Trainer auf der Ohana-Farm:

Dame Claire Rocara Lv. 15 3.000 Pokédollar

Pokémon-Züchter Laurent Pampuli Lv. 15 600 Pokédollar

Pokémon-Züchterin Matea Yorkleff Lv. 14 Fukano Lv. 15 600 Pokédollar

Gentleman Kunze Zobiris Lv. 15 3.000 Pokédollar

