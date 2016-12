Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Route 5 erkunden und Kampf gegen Gladio

Route 5 erkunden

Ihr habt Ohana und die Ohana-Farm hinter euch gelassen. Nun geht es mit der Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung ab auf Route 5. Die müsst ihr durchqueren, um zur nächsten Prüfung zu kommen. Los geht´s! Habt ihr die Zwillinge gleich am Anfang besiegt, könnt ihr ein verstecktes Item aufheben, wenn ihr den rechten Weg wählt. Das Sternenstück befindet sich vor dem großen Felsen, hinter dem Gras bei dem kleinen Aufweg. Sucht es mit „A“ bei dem großen Felsen am Rand. Auf der rechten Seite wartet außerdem eine Züchterin, die gegen euch kämpfen möchte. Bei Team Skull ist dann allerdings Schluss. Also ab auf die linke Seite von Route 5.

Folgt ihr dem linken Weg, stoßt ihr auf Tali und Gladio. Dieser gehört Team Skull an. Es kommt zum Kampf:

Team Skull Gladio Zubat Lv. 17 Typ:Null Lv. 18 720 Pokédollar

Habt ihr Gladio bezwungen, tauchen auch schon zwei Team Skull Rüpel auf. Diese ziehen aber ohne weiteren Kampf wieder davon. Ihr bleibt mit Tali allein zurück, der euch drei Beleber schenkt, ehe er ebenfalls verschwindet.

Bevor ihr zur nächsten Prüfungsstätte kommt, solltet ihr dem Pokémon-Center auf Route 5 einen Besuch abstatten. Sprecht mit dem Jungen, der ein grünes Outfit trägt. Er bietet euch einen Tausch an. Ihr könnt ihm ein Yorkleff geben und bekommt dafür ein Frubberl. Links daneben steht ein Mann mit weißem Kittel, der eine Aufgabe für euch hat. Er möchte gerne den Pokédex-Eintrag von Barschwa sehen. Dafür erhaltet ihr 3.000 Pokédollar. Fangen könnt ihr die Kreatur laut Questgeber beim Plätscherhügel. Diesen erreicht ihr, wenn ihr den linken Weg nehmt, nachdem ihr das Pokémon-Center verlassen habt. Dort findet auch eure nächste Prüfung statt. Vorher solltet ihr aber im Pokémon-Center auf der rechten Seite den rundlichen Mann ansprechend, damit dieser euch ein Angriffplus schenkt.

Angebot vom Café-Bereich:

Eneco-Kakao 198 Pokédollar Kuhmuh-Milch 198 Pokédollar Sananasaft 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Superball 600 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Supertrank 700 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar

Wilde Pokémon auf Route 5:

Yorkleff

Peppeck

Mabula

Imantis

Raupy

Safcon

Smettbo

Items auf Route 5:

Supertrank

Sternenstück (versteckt bei einer Aufweg rechts im Gebiet, vor dem großen Felsen und unterhalb eines kleineren Felsens)

Trainer auf Route 5:

Zwillinge Franzi und Lea Fluffeluff Lv. 15 Wonneira Lv. 15 360 Pokédollar

Pokémon-Züchterin Manuela Bubungus Lv. 15 Ledyba Lv. 16 640 Pokédollar

Trainerhoffnungen Nicole und Silao Geronimatz Lv. 17 Skallyk Lv. 17 1.632 Pokédollar

Pokémon-Züchter Guido Paras Lv. 15 Webarak Lv. 16 640 Pokédollar

