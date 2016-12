Pokémon GO weiteres Weihnachtsevent gestartet

Hohoho! Pokémon GO feiert mit einem weiteren Weihnachtsevent die Feiertage. Ab dem 25. Dezember habt ihr eine höhere Chance aus Eiern die neuen Baby-Pokémon Pichu, Togepi und Co. zu bekommen. Zudem soll es kostenlose Ei-Brutmaschinen und andere Dinge geben. Während des Events erhaltet ihr täglich von einem PokéStop eine Einmal-Ei-Brutmaschine. Außerdem ist die Chance auf Eier höher. Das bereits seit einigen Tagen erhältliche Weihnachts-Pikachu soll ebenfalls noch etwas länger als zunächst geplant im Spiel verbleiben. Die Chance auf eine Begegnung wird wohl auch noch einmal erhöht. Das Weihnachtsevent läuft bis zum Nachmittag des 3. Januar.

Vom 30. Dezember bis 8. Januar tauchen die Partner-Pokémon der Kanto-Region häufiger auf. Ihr werdet also öfter auf Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor, Glumanda, Glutexo, Glurak, Schiggy, Schillok und Turtok treffen. In dieser Zeit wirken die Lockmodule zudem 60 Minuten. Normalerweise erlischt die Wirkung bereits nach 30 Minuten. Pokémon GO bietet also die perfekte Gelegenheit, den Weihnachtspfunden direkt den Kampf anzusagen und in Bewegung zu bleiben.

Quelle: Offizielle Website

