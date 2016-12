Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Avenue Royale mit Dome Royale und Schnäppchenparadies (Teil 15)

Avenue Royale

Über Route 6 erreicht ihr die Avenue Royale, um die es in diesem Teil der Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung geht. Gleich bei Betreten des Areals findet ihr ein Pokémon-Center. Dort könnt ihr euer Team heilen lassen und eure Vorräte aufstocken. Rechts neben dem Center wartet bei Nacht zudem eine Zygarde-Zelle auf euch.

Angebot vom Café-Bereich:

Eneco-Kakao 198 Pokédollar Sananasaft 198 Pokédollar Granbull-Kaffee 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Superball 600 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Supertrank 700 Pokédollar Beleber 2.000 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar Honig 300 Pokédollar Hagelsturm 50.000 Pokédollar Sonnentag 50.000 Pokédollar Regentanz 50.000 Pokédollar Sandsturm 50.000 Pokédollar

Wenn ihr das Pokémon-Center verlasst und den rechten Weg nehmt, könnt ihr beim glitzernden Busch vor dem Mädchen auf der Bank einmal Rosa Nektar auflesen. Geht dann unten herum und findet dort eine Fotostelle. Diese befindet sich beim unteren Busch mit den rosa Blüten. Rechts daneben glitzert ein Busch. Drückt ihr „A“ könnt ihr dort noch einen Rosa Nektar aufheben. Lauft dann weiter und ihr erreicht einen Brunnen. Geht an dem vorbei und sammelt vor den Holzplanken ein verstecktes Sonderbonbon ein. Daneben befindet sich der Malasada-Laden. Für 350 Pokédollar gibt es ein Maxi-Malasada. Für je 200 Pokédollar Zitrus- und Herb-Malasada.

Schnäppchenparadies und Dome Royale

Der südliche Teil ist erkundet. Nun geht es in den nördlichen Bereich. Lauft ihr zum Pokémon-Center zurück und dann den Weg nach Norden, findet ihr in einer sehr offensichtlichen Sackgasse einen Hyperball. Folgt ihr dann dem Hauptweg weiter, seht ihr Gladio. Bevor ihr ihm folgt, könnt ihr aber erst noch den fehlenden Abschnitt rechts oben erkunden. Zwischen dem roten und blauen Auto liegt eine Zygarde-Zelle auf dem Boden. Vorausgesetzt es ist im Spiel Tag.

Über dem Parkplatz ist der Eingang zum Schnäppchenparadies. Geht ihr rein, drückt euch ein Mitarbeiter direkt ein paar Coupons in die Hand und verspricht Rabatte. Der junge Mann neben der Kasse schenkt euch eine Beere, wenn ihr ihn ansprecht. Geht ihr weiter, seht ihr ein vermeintliches Hypno. Sprecht es an. Spendet ihr 1.000 Pokédollar offenbart sich das Pokémon als verkleideter Mensch, der euch aus Dank TM44 Erholung gibt. Geht ihr dann bis an das rechte Ende des Geschäfts, seht ihr einen kleinen Jungen, der ein Driftlon bei sich hat. Jenem Driftlon habt ihr auf Route 6 geholfen. Als Dank gibt es eine Limonade. Dafür müsst ihr erst den Jungen und dann das Pokémon ansprechen. Kauft ihr ein, bekommt ihr Dank Coupon 50 Prozent Rabatt. Unten findet ihr eine Preisliste – ohne Rabatt.

Angebote im Schnäppchenparadies:

Pokéball 200 Pokédollar Superball 600 Pokédollar Heilball 300 Pokédollar Nestball 1.000 Pokédollar Timerball 1.000 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar Skurriloskulptur 3.000 Pokédollar

Hinter dem Schnäppchenparadies könnt ihr ein KP-Plus aufsammeln. Folgt ihr dem Weg nach Norden, gelangt ihr auf Route 7. Zunächst müsst ihr aber zurück zum Dome Royale. Hier fürt euch nämlich die Story hin. Drinnen begegnet ihr Mask Royale, dafür müsst ihr nur ein Stück in den Raum hineinlaufen. Dort kommt es zum Kampf mit Tali, Gladio und Mask Royale.

Gladio Typ:Null Lv. 19 Mask Royale Wuffels Lv. 19 Tali Miezunder Lv. 19

Es reicht aus, wenn ihr gegen das Starter-Pokémon von Tali eine effektive Attacke einsetzt, um den Kampf zu beenden. Dies sollte euch nicht schwerfallen. Nach dem Kampf taucht Kiawe auf, der Feuer-Captain. Er weist euch darauf hin, dass er am höchsten Punkt des Wela-Vulkanparks auf euch warten wird. Diesen erreicht ihr über Route 7.

Am Tresen im Dome Royale könnt ihr euch für einen Kampf anmelden und Gewinnpunkte für Preise eintauschen. Punkte habt ihr allerdings noch keine. Möchtet ihr kämpfen, könnt ihr vorerst nur im Normal-Rang antreten. Pokémon dürfen hier maximal Lv. 50 haben. Besondere Pokémon, doppelte Pokémon und doppelte Items sind verboten. Grundsätzlich können auch Pokémon mit höherem Level als 50 eingesetzt werden. In dem Fall werden diese aber hinuntergestuft. Euer Team besteht aus drei Pokémon. Zum Kampf antreten dürfte sich aber ohnehin für euch noch nicht lohnen. Die gegnerischen Kreaturen haben nämlich durch die Bank weg Level 50. Ihr dürftet also nicht mithalten können. Daher geht es zunächst ab auf Route 7.

Items in der Avenue Royale:

Sonderbonbon (versteckt rechts vom Brunnen vor den Holzplanken)

Rosa Nektar (glitzernder Busch vor dem Mädchen auf der Bank)

Rosa Nektar (glitzernder Busch im Süden, rechts vom Pokémon-Center)

Hyperball

