Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Route 8 erkunden (Teil 17)

Mit dem letzten Teil der Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung konntet ihr den Wela-Vulkanpark hinter euch lassen und eine weitere Prüfung bestehen. Nun dürft ihr endlich Route 8 erkunden. Lauft ihr rechts den schmalen Weg hinab, kommt ihr zu einer Angelstelle. Mehr gibt es dort nicht, weshalb ihr auf den Hauptweg zurückkehren müsst. Neben den grauen Treppenstufen liegt eine Zygarde-Zelle. Das Gebäude kann betreten werden. Sprecht ihr mit der Frau hinter dem Eingang, fragt diese ob ihr Aushilfskraft der Æther Foundation werden möchtet. Wenn ihr bejaht, bittet sie euch auf Route 8 ein Velursi zu fangen und ihr den Pokédex-Eintrag zu zeigen. Kommt ihr der Bitte nach, gibt es 5.000 leicht verdiente Pokédollar für euch.

Geht ihr wieder raus, folgt ihr weiter dem Hauptweg, wobei ihr nicht weit kommt. Ihr werdet von Achromas aufgehalten, der euch anspricht. Er ist ein Wissenschaftler und schenkt euch TM43 Nitroladung. Nachdem er noch einige Dinge erzählt, verschwindet er wieder. Ein Stück weiter könnt ihr hinter dem Gebäude der Æther Foundation einen kleinen, kaum ersichtlichen Weg betreten, der euch zu einer Riesenperle führt. Das Item war bereits von der Angelstelle aus ersichtlich.

Folgt ihr dem Hauptweg, kommt ihr an einigen Trainern und Items vorbei. Oberhalb von Trainerhoffnung Oliana steht außerdem ein Beerenbaum, bei dem ihr einige Beeren aufheben dürft. Südlich vom Schild „Zum Fossilienlabor“ könnt ihr am großen Stein ein verstecktes Eisen aufheben. Nehmt ihr die Abzweigung beim Schild, kommt ihr zu besagtem Fossilienlabor. Hinter dem Wohnwagen liegt ein Donnerstein. In der offenen Kiste neben der Tür des Wohnwagens liegt ein Aufwecker. Mehr gibt es dort momentan nicht. Kehrt zurück auf den Hauptweg, wo als nächstes ein Pokémon-Center auf euren Besuch wartet.

Angebot vom Café-Bereich:

Eneco-Kakao 198 Pokédollar Sananasaft 198 Pokédollar Granbull-Kaffee 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Superball 600 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Supertrank 700 Pokédollar Beleber 2.000 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar Superschutz 700 Pokédollar Honig 300 Pokédollar Zitterorb 300 Pokédollar Flottball 1.000 Pokédollar Finsterball 1.000 Pokédollar Tauchball 1.000 Pokédollar X-Tempo 1.000 Pokédollar X-Angriff 1.000 Pokédollar X-Abwehr 2.000 Pokédollar Megablock 1.500 Pokédollar Angriffplus 1.000 Pokédollar X-Treffer 1.000 Pokédollar X-Spezial 1.000 Pokédollar X-Spezial-Vert. 2.000 Pokédollar

Im Nachbargebäude des Pokémon-Center steht ein Getränkeautomat. Dort könnt ihr Tafelwasser für 400 Pokédollar erwerben und Sprudel für 600 Pokédollar. Nebenan findet ihr Gladio. Der ist allerdings nicht sehr redefreudig. Lauft ihr um das Gebäude herum, könnt ihr einen Tauchball aufheben. Vor dem Gebäude warten außerdem zwei Trainer. Habt ihr alles erkundet, folgt ihr dem Weg unterhalb des Pokémon-Centers. Ist es Tag, findet ihr eine Zygarde-Zelle vor dem großen Stein. Gleich links könnt ihr dann auf Lapras surfen und im Wasser eine Tauchstelle finden. Ganz hinten liegt ein Wasserstein kaum sichtbar im Wasser. Geht ihr dort aufs Land, findet ihr zwei Trainer.

Habt ihr die beiden Trainer mit den Machollo besiegt, könnt ihr nördlich wieder auf Lapras ins Wasser und dort Reißlaus in die Enge treiben. Vorausgesetzt, ihr habt es nicht schon vorab in sein Versteck getrieben. Dann ist die Kreatur nicht da. Folgt Reißlaus in die Ecke und nähert euch ihm – es kommt zum Kampf. Nach dem Kampf liegt auf dem Boden ein Item – eine Riesenperle in meinem Fall. Erledigt! Nun geht es zurück auf den Weg, der euch auf einen neuen Abschnitt von Route 5 führt. Damit ist auch die nächste Prüfung nicht mehr weit.

Wilde Pokémon auf Route 8:

Trompeck

Mangunior (nur bei Tag)

Rattfratz (nur bei Nacht)

Velursi

Molunk

Dartignis

Krabbox (Beerenhaufen)

Reißlaus (südlich des Pokémon-Center)

Karpador (Angel)

Lampi (Angel)

Lusardin (Angel)

Tentacha (Surfen)

Wingull (Surfen)

Finneon (Surfen)

Items auf Route 8:

Riesenperle

Hypertrank

Wundersaat

Hyperball

Tauchball

Eisen (versteckt, südlich vom Schild „Zum Fossilienlabor“, beim großen Stein)

Wasserstein (im Wasser westlich vom Pokémon-Center, ganz hinten, kaum ersichtlich)

Trainer auf Route 8:

Backpackerin Inga Evoli Lv. 20 480 Pokédollar

Trainerhoffnung Marvin Frubberl Lv. 20 Trompeck Lv. 21 1.008 Pokédollar

Trainerhoffnung Oliana Miltank Lv. 21 1.008 Pokédollar

Forscher Cyril Flapteryx Lv. 20 Schilterus Lv. 20 960 Pokédollar

Golferin Alena Mauzi Lv. 20 1.200 Pokédollar

Golfer Florian Wuffels Lv. 20 1.200 Pokédollar

Karate-Familie Tim und Jonathan Machollo Lv. 21 Machollo Lv. 19 900 Pokédollar

Fortsetzung folgt!

