Ace Combat 7 auch für Xbox One?

Ace Combat 7 ist bisher nur für PlayStation 4 angekündigt. Der Titel wird aber möglicherweise auch für die Xbox One erscheinen. Ein Ratingboard in Asien hat nämlich kürzlich Ace Combat 7 gelistet und dabei auch die Xbox One als Plattform aufgeführt. In Taiwan tauchte ein Eintrag beim Taiwan Game Software Rating Information Board auf. Inzwischen wurden auf der entsprechenden Seite sämtliche Details entfernt. Die Information hat aber längst im Internet die Runde gemacht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis von Gematsu. Das taiwanesische Ratingboard soll demnach in der Vergangenheit eine Xbox One-Version von BlazBlue: Central Fiction gelistet haben. Der Titel ist (bisher) jedoch nur für PlayStation 3 und PlayStation 4 erschienen. Üblicherweise sind Einträge bei Ratingboards aber zuverlässige Hinweise. Ob BlazBlue: Central Fiction und Ace Combat 7 für die Xbox One kommen, wird spätestens die Zeit zeigen.

Quelle: Gematsu

