Mass Effect: Andromeda Gameplay Video und Veröffentlichungstermin

Gestern Abend wurde wie zuvor angekündigt ein Mass Effect: Andromeda Gameplay Video veröffentlicht. Das Video ist zwar mit zwei Minuten nicht übermäßig lang, aber das Spiel hinterlässt einen guten Eindruck. Zu Beginn des Videos sieht man, wie die Tempest in einer Wüste landet. Es folgen Szenen auf einem unwirtlich aussehendem Planeten. Die Szenerie wirkt sehr düster und im Hintergrund ist eine Menge Rauch zu sehen. Auch auf Skillbäume und Kämpfe darf man einen kurzen Blick werfen.

Ob sich Mass Effect: Andromeda so toll spielt, wie es aussieht? In wenigen Wochen werden wir es erfahren – dann ist nämlich Release. Das Spiel erscheint in Europa am 23. März 2017. Die Veröffentlichung ist schon beinahe zum Greifen nah. Bis dahin veröffentlichen die Entwickler hoffentlich weitere Videos, die die einzelnen Bereiche des Spiels detailliert beleuchten.

