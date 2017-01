Nintendo Switch: Japanische Website zur Präsentation ist online

Nur noch wenige Tage bis zur großen Nintendo Switch Präsentation. Die neue Konsole aus dem Hause Nintendo ist derzeit in aller Munde und Auslöser für tonnenweise Gerüchte und Spekulationen. Glücklicherweise gibt es am 13. Januar dank der Präsentation Klarheit. Da das Event quasi vor der Tür steht, ist inzwischen auch eine offizielle japanische Website zur Nintendo Switch Präsentation online gegangen. Auch ein offizieller Twitter Account ist an den Start gegangen, der schon jetzt Tausende Follower hat.

Zählt ihr auch schon die Tage bis zum Event und wartet gespannt auf die Präsentation der Nintendo Switch? Ich bin schon sehr neugierig darauf, was Nintendo zeigen wird und ob im Rahmen der Veranstaltungen auch einige Spiele angekündigt werden. Die Veröffentlichung der Switch lässt schließlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Wer die Präsentation am 13. Januar verfolgen möchte, sollte ziemlich früh aufstehen. Dank Zeitverschiebung wird diese bei uns nämlich um fünf Uhr – in der Früh – ausgestrahlt.

