Forza Horizon 3: 4K Gameplay

Im Rahmen der diesjährigen E3 wurde Forza Horizon 3 angekündigt, welches in ersten Videos eine hervorragende Figur macht. Noch beeindruckender ist allerdings das aktuelle 4K Gameplay bei IGN. Das virtuelle Australien weiß in den Aufnahmen zu überzeugen. Ansehen nur auf eigene Gefahr! Die Spielszenen machen nämlich Lust auf mehr. Ihr lasst euch von dieser Warnung nicht abhalten? Dann könnt ihr euch das 4K Video unten reinziehen. Vergesst dabei nicht, vorher die Einstellungen entsprechend zu ändern, damit ihr in den vollen Genuss der bewegten Bilder kommt.

Wer selbst losrasen mag, merkt sich den 27. September vor.

Quelle: IGN