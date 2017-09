Forza Horizon 3 Fähigkeitspunkte Guide

Braucht ihr in Forza Horizon 3 Fähigkeitspunkte? Kein Problem, ich habe ein paar Tipps für euch auf Lager, mit denen ihr spielend einfach an ein paar Pünktchen kommt. Ehe ihr euch verseht, könnt ihr neue Perks freischalten und damit wiederum noch mehr punkten. Let´s go!

Grundsätzlich erhaltet ihr mit der Zeit ohnehin Fähigkeitspunkte. Spielt ihr aber nicht bewusst auf viele Punkte hin, kann die Freischaltung neuer Perks ziemlich viel Zeit erfordern. Dabei können die Punkte sehr schnell und effektiv gefarmt werden. Selbst wenn ihr keine begnadeten Fahrer in dem Rennspiel seid, könnt ihr mit ein paar einfachen Tricks euren Kombozähler in ungeahnte Höhen treiben.

Passende Location suchen

Wer so richtig punkten möchte, sollte sich die passende Location suchen. Die kann nämlich das Zünglein an der Waage sein. Grundsätzlich gibt es einige Möglichkeiten, wie ihr gut punkten könnt. Eine Option sind sehr hügelige Bereiche, in denen ihr viele Sprünge machen könnt. Kombiniert diese mit gelegentlichen Drifts, Zerstörungen und Co. und schon schnellt eure Kombo in die Höhe. Ihr braucht allerdings ein geeignetes Auto, mit dem die Landungen dann auch glücken. Viele Sprünge sind nicht unbedingt unriskant. Liegt euch dieses Vorgehen gar nicht, probiert lieber etwas anderes.

Ebenfalls gut geeignet sind offene, weite Flächen. Nach Möglichkeit sollten dort keine Hindernisse sein, die euch die Kombo versauen können. Driftet, was das Zeug hält und mäht jede Menge Gestrüpp um. Plantagen eignen sich übrigens wunderbar für lange Kombos aus Drifts und Zerstörung. Weniger gut sind die Solarfarmen geeignet. Ihr braucht einiges an Tempo, um überhaupt die Dinger zerstören zu können. Außerdem bremsen diese euch sehr stark aus, weshalb nach einigen zerstörten Dingern schon wieder Ende ist. Man kann zwar dann wieder Anlauf nehmen und erneut durchrasen – die Kombo kann bis dahin aber schon zu Ende sein. Es gibt genug Spots mit weitläufigen Plantagen, weshalb ihr auf die Solarfarmen gar nicht angewiesen seid. Auch die Plantagen mit höheren Bäumen sind eher mäßig gut. Nehmt die unten im Bild abgebildeten. Diese bremsen euch nicht nennenswert aus.

Wichtig ist eine Kombi aus Zerstörung und Drift oder anderen Dingen. Nach ein paar Mal Zerstörung ist nämlich Feierabend. Erst, wenn ihr etwas anderes tut um eure Punkte zu erhöhen, gibt es wieder welche auf Zerstörung.

Wer gute Reflexe hat und entsprechend schnell reagieren kann, darf sich auch gern auf Autobahnen und lange und möglichst gerade Strecken wagen. Weicht dem Verkehr aus und sammelt Fast-Treffer. Außerdem gibt es immer wieder Kombopunkte für Geschwindigkeit. Ihr müsst aber bei dieser Variante wirklich gut reagieren können, da es im Verkehr schon Mal eng werden kann. Ausweichen von der Straße klappt ebenfalls nicht immer – da dort gern Mal unzerstörbare Hindernisse wie Steine oder Brückengeländer sind. Die Punkteausbeute ist aber wirklich gut, vor allem wenn ihr zwischen zwei Fahrzeugen durchfahrt – Stichwort „Durchs Nadelöhr“. Draufgänger gibt es auch öfter als Bonus für die Kombo.

Ansonsten gibt es hier und dort noch gute Spots wie eine große Baustelle. Auch dort kann man super punkten. Dort solltet ihr aber in der Lage sein, den vielen Hindernissen ausweichen zu können. Versaut ihr euch dauernd die Kombos, weil ihr irgendwo reinkracht, ist das offene Feld für euch besser geeignet. Probiert einfach verschiedene Spots und Möglichkeiten aus. Ihr merkt dabei schnell, welche Variante euch am ehesten liegt.

Fähigkeitslieder freischalten und Klassik hören

Einer eurer ersten Perks sollte Fähigkeitslieder freischalten. Es lohnt sich! Von Zeit zu Zeit laufen dann im Radio nämlich Fähigkeitslieder, die eure Kombo immens in die Höhe treiben. Spitzt die Ohren, sobald im Radio von einem Fähigkeitslied gesprochen wird, geht es nämlich gleich los. Habt ihr zu Beginn des Songs bereits eine Kombo, gibt es den Bonus übrigens auch. Haltet also unbedingt eure Kombo, wenn ein entsprechender Song angekündigt ist.

Besonders lukrativ sind die Fähigkeitslieder in Kombination mit dem Sender für Klassik – Timeless FM. Seht also zu, auch diesen möglichst früh freizuschalten. Oft sind die Fähigkeitslieder dort länger als 10 Minuten. In seltenen Fällen sogar über 20 Minuten. Reichlich Zeit, um fett zu punkten.

Perks „richtig“ freischalten

Grundsätzlich ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr in Forza Horizon 3 Perks freischaltet. Wenn ihr schnell viele Fähigkeitspunkte möchtet, solltet ihr allerdings auch entsprechend skillen. Natürlich sind die Boni wie ein paar Credits und Erfahrungspunkte nett. Hebt euch diesen Kram aber lieber für den Schluss auf und investiert zunächst in wirklich sinnvolle Perks. Diese finden Fähigkeitsjäger überwiegend im zweiten Reiter. Fähigkeitspunkte regnet es deutlich schneller und einfacher, wenn ihr die Perks dafür freischaltet. Holt euch zunächst die Dinge, die ihr besonders oft nutzt. Wer beispielsweise gern driftet, greift zuerst zu den entsprechenden Boni. He häufiger ihr etwas nutzt, desto früher solltet ihr die passenden Boni holen.

Horizon Edition Fahrzeuge nutzen

Besorgt euch möglichst schnell ein Horizon Edition Fahrzeug, wenn ihr viele Forza Horizon 3 Fähigkeitspunkte einstreichen möchtet. Natürlich nicht ein beliebiges, sondern eines mit Fähigkeiten-Boost. Wer viel Glück hat, bekommt früh so ein Ding durch einen Wheelspin. Wenn nicht auch kein Problem. Sobald ihr das Auktionshaus nutzen könnt, solltet ihr dort nach einem Fahrzeug mit Fähigkeiten-Boost suchen. Rechnet mit rund einer Million Credits Kaufpreis. Manchmal hat man Glück und die Fahrzeuge gehen darunter weg – manchmal auch leicht darüber. Der Wert ist aber eine gute Orientierung.

Goliath-Rennen

Wer etwas Zeit investiert, kann auf das sogenannte Goliath-Rennen Hinspielen. Zunächst müsst ihr dafür das Festival Byron Bay auf Stufe 5 bringen. Am Strand ist dann das Goliath-Rennen verfügbar. Dafür müsst ihr allerdings einiges an Zeit mitbringen. Es lohnt sich, ein Drift-Auto mitzubringen, da die Strecke ideal für lange Drifts ist. Es regnet dadurch Fähigkeitspunkte. Diese wiederum bedeuten viele Erfahrungspunkte, die dann wiederum Wheelspins geben. Außerdem gibt es reichlich Kohle für den Abschluss des Rennens. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Möglichkeit bestehen bleibt, oder mit einem künftigen Patch entschärft wird.

Wie ihr in Forza Horizon 3 Fähigkeitspunkte regnen lasst wisst ihr nun. Braucht ihr auch sonst noch etwas Hilfe? Hier gibt es ein paar allgemeine Tipps.