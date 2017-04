The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo Guide

In meinem The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo Guide erfahrt ihr, wie ihr die amiibo-Funktion im neuen Zelda aktiviert und wie ihr eure Figuren dann benutzt. Außerdem erfahrt ihr, welche Figuren funktionieren und auf welche Boni ihr hoffen dürft.

Wie benutzt man in The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo?

Bei vielen Spielen wird der amiibo einfach über den Kontaktpunkt gehalten und dann funktioniert er. Beim neuen Zelda ist es allerdings nicht ganz so simpel. Damit ihr eure Figuren überhaupt benutzen könnt, müsst ihr euer Spiel starten und im Hauptmenü den Cursor auf den Punkt amiibo setzen. Drückt „A“ und wählt „Verwenden“. Bestätigt eure Eingabe mit „A“. Nun könnt ihr in The Legend of Zeldda: Breath of the Wild amiibo verwenden.

Habt ihr die Nutzung aktiviert, geht ihr im Spiel via „-„Taste ins Menü und dort in den Reiter Module. Wählt das amiibo-Modul aus. Nun müsst ihr das Modul wie alle anderen benutzen, indem ihr die „L“-Taste drückt. Sollte der Ort geeignet sein, wird nun ein rundes Feld ein Stück vor Link auf dem Boden erscheinen. Sobald dieses da ist, haltet ihr einen amiibo auf den Kontaktpunkt. Bei den Joy-Con ist dies der rechte Stick, der sich oberhalb vom Home-Knopf befindet.

Bedenkt, dass jeder amiibo nur einmal pro Tag benutzt werden kann. Hat alles funktioniert, fallen dann einige Items und je nach amiibo auch eine Truhe vom Himmel. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viele amiibo hintereinander verwendet, da die Items relativ zügig wieder verschwinden. Manchmal kommt es vor, dass ein amiibo nicht gelesen wird. Lauft dann einfach ein Stück herum und probiert aus. Manchmal ist ein Ort nicht geeignet, aber es wird ein Feld von Link gelegt.

Benutzt ihr amiibo aus dem Zelda-Universum, könnt ihr einige besondere Items abstauben und andere nette Boni bekommen. Unten findet ihre eine Übersicht darüber. Grundsätzlich funktioniert mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber jeder amiibo – auch Karten (Animal Crossing). Alle die keine besonderen Boni geben, gewähren euch täglich drei Items. So könnt ihr schnell und unkompliziert Nahrung sammeln.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo mit besonderen Belohnungen

amiibo mögliche Boni Link (Reiter, BotW Kollektion) Pilze, Chance auf Zaumzeug, Sattel, Breitschwerter und Pfeile Link (Bogenschütze, BotW Kollektion) Fisch und Fleisch, Chance auf Pfeile und Bögen Zelda (BotW Kollekion) Pflanzen und Gemüse, Chance auf verschiedene Schilde und Edelsteine Bokblin (BotW Kollektion) Fleisch und Monsterteile, Chance auf Bokblin Waffen und Schilde Wächter (BotW Kollektion) Maschinenteile, Edelsteine und Pfeile, Chance auf Wächter Waffen, Kerne und Antike Pfeile Link (Super Smash Bros. Kollektion) Pfeile, Obst, verschiedene Schwerter oder Schilde, Chance auf Epona, Chance auf Teil der Schattenkleidung Toon Link (Super Smash Bros. Kollektion) Fische, Pfeile oder verschiedene Breitschwerter, Chance auf einen Teil des Windoutfits, Chance auf Wind Waker Bumerang Zelda (Super Smash Bros. Kollektion) Kräuter und Gemüse, Chance auf verschiedene Bögen inklusive Schattenbogen, Chance auf Edelsteine Shiek (Super Smash Bros. Kollektion) Pilze, Chance auf Shiek Maske, Schild oder Shiek-Waffen, Pfeile Ganondorf (Super Smash Bros. Kollektion) Pfeile und Rubinen, Chance auf Schwert der Weisen, Chance auf Edelsteine oder seltene Monsterteile Link (The Legend of Zelda, Pixel-Look, Jubiläums-Kollektion) Fleisch, Rubine, Schwert, Schild oder Pfeile, Chance auf Teil des Ursprungsgewands Link (Ocarina of Time, Jubiläums-Kollektion) Fleisch und Pfeile, Chance auf Teil des Zeitgewands, Chance auf Biggoron Schwert Toon Link (Jubiläums-Kollektion) Fisch, Pfeile, Bumerangs, Schwerter, Chance auf Teil des Windoutfits, Chance auf Wind Waker Bumerang Toon Zelda (Jubiläums-Kollektion) Kräuter und Gemüse, Chance auf Heldenschild, andere Schilde, Chance auf Edelsteine Wolf Link Wolf-Link mit drei Herzen, greift Gegner an und hilft bei der Suche nach Dingen, lässt sich mit der Wii U und Twilight Princess auf 20 Herzen bringen

Bitte beachtet, dass die oben aufgelisteten Boni nicht alle mit einer Nutzung erscheinen werden. Nutzt ihr zum Beispiel einen Toon Link, erhaltet ihr einige Fische und eine Truhe. In dieser Truhe können fünf Pfeile, eine Waffe oder ein Teil des Windoutfits sein. Pro amiibo gibt es also einige Materialien wie Kochzutaten und außerdem eine Schatztruhe. Ihr werdet mit einem amiibo aber nicht etwa eine Waffe und ein Kleidungsstück bekommen. Oft gibt es auch einfach nur fünf Pfeile oder einen Edelstein aus der Schatzkiste. Bei den Pfeilen handelt es sich in der Regel um besondere Pfeile wie Feuerpfeile, Elektropfeile oder Bombenpfeile.

Wie bekommt man seine Wunschitems?

Hättet ihr gern ein bestimmtes Kleidungsstück, Epona oder eine bestimmte Waffe? Ihr könntet einfach so lange probieren, bis ihr irgendwann Glück habt. Bei nur einem Versuch pro Tag kann es aber lange dauern, bis ihr euer Wunschitem bekommt. Oder ihr behelft euch mit einem simplen Trick. Bevor ihr eure amiibo einlest, speichert ihr euren Spielstand ab. Nun benutzt ihr die amiibo ganz wie gewohnt. Ist nicht dabei, was ihr euch vorgestellt habt, ladet ihr euren zuvor angelegten Spielstand und lest eure Figuren erneut ein. So lange, bis ihr habt, was ihr möchtet.