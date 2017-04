Pokémon Mond und Pokémon Sonne – Kleider machen Trainer Gewinnspiel

Eines meiner Lieblingsfeatures in Pokémon Mond und Pokémon Sonne ist die Individualisierung des eigenen Trainers. Bevor ihr euer Alola-Abenteuer startet, wählt ihr ein Geschlecht. Männlein oder Weiblein? Die Wahl liegt bei euch. Zunächst stehen pro Geschlecht drei Looks zur Verfügung. Im Spielverlauf schaltet ihr dann immer mehr Möglichkeiten frei, euren Trainer zu stylen. Farbige Kontaktlinsen, neue Frisuren und schicke Klamotten lassen euch im Kampf stilsicher auftreten. Außerdem könnt ihr den Lippenstift wechseln und zu Accessoires wie Schleifen, Sonnenbrillen und Blumen für das Haar greifen.

Ich bin mit meiner Trainerin losgezogen und habe die Boutiquen und Friseursalons in Pokémon Mond unsicher gemacht. Unten stelle ich euch einige Looks vor, die es in Pokémon Mond und Pokémon Sonne gibt. Das Beste daran? Für euch gibt es mit freundlicher Unterstützung von Nintendo drei tolle Preise zu gewinnen.

Look 1: Brav

Look 2: Lässig

Look 3: Frühling

Look 4: Nerdbrille

Look 5: Punkte treffen Streifen

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Welcher Look gefällt euch am besten? Hinterlasst mir einen Kommentar mit eurer Meinung oder schickt mir eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, einen von drei Gewinnen abzustauben. Mit freundlicher Unterstützung von Nintendo verlose ich folgende Preise:

1x Pokémon Mond

1x Pokémon Sonne

1x Pokémon Merchandise Paket

Das Merchpaket beinhaltet folgendes:

1x Pokémon Mond Pin

1x Solgaleo Sammelfigur

1x Rotom Pokédex-Notizbuch

1x Stickersheet

Mit ein bisschen Glück kannst du schon bald deinen eigenen Trainer oder deine eigene Trainerin hübsch gekleidet, mit tollen Accessoires und schicker Frisur in den Kampf schicken. Die Gewinne werden nach Ende des Gewinnspiels direkt von Nintendo an die glücklichen Gewinner verschickt.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 14. April 2017, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.



2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem festen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Kommentar. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.



5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Die Preise sind 1xPokémon Mond, 1x Pokémon Sonne und 1x Merchandise Paket. Das Merchpaket umfasst 1x Pokémon Mond Pin, 1x Solgaleo Figur, 1x Rotom Pokédex-Notizbuch und 1x Stickersheet. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis aus nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „totallygamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und müssen die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von drei Tagen unter Nennung ihres Vor- und Nachnamen sowie ihre vollständige Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.cm bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.



9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit wiederrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Wiederruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.



11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.