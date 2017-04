8-Bit Bayonetta Aprilscherz verweist auf Countdown – Bayonetta für den PC?

Einer der kreativsten Aprilscherze war dieses Jahr ohne Zweifel 8-Bit Bayonetta. SEGA und Platinum Games ließen sich für den 1. April etwas ganz Besonderes einfallen und veröffentlichten bei Steam kostenlos 8-Bit Bayonetta. Auf den ersten Blick nur ein simples Spiel im Retrolook und mit einigen wenigen grundlegenden Aktionsmöglichkeiten. Auf den zweiten Blick entpuppte sich das Minispiel allerdings als ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Die Errungenschaftsbilder sind auf den ersten Blick nicht weiter ungewöhnlich. Man sieht einige Nahaufnahmen der Hexe Bayonetta. Eine davon hat es allerdings in sich. Auf einem roten Band verbirgt sich nämlich eine URL. Aufmerksame User haben diese in ihren Browser eingegeben und dabei eine Website von SEGA entdeckt. Die ist derzeit noch ziemlich leer – aber dafür mit einem Countdown versehen. In acht Tagen und 15 Stunden endet der Countdown.

Was genau sich dahinter verbirgt, ist leider unklar. Womöglich gehört der Timer nur zum Aprilscherz. Oder aber es folgt tatsächlich eine Ankündigung. Derzeit wird fleißig darüber spekuliert, dass dahinter eine Ankündigung von Bayonetta für den PC wartet. Denkbar wäre ein solcher Schritt auf jeden Fall. Japanische Entwickler und Publisher scheinen Steam für sich entdeckt zu haben und veröffentlichen fleißig Spiele auf der beliebten Plattform. Die Hexe würde sicher auch auf dem Rechenknecht schnell ihre Fans finden. Über den Link unter Quelle gelangt ihr auf die Seite mit dem Countdown.

Quelle: SEGA