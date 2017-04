Agents of Mayhem – Trailer & Releasetermin veröffentlicht

Es ist soweit: Deep Silver Volition hat den offiziellen Releasetermin für Agents of Mayhem bekanntgegeben. Die Entwickler, die vor allem für die Saints Row- und Red Faction-Titel bekannt sind, wagen mit Agents of Mayhem eine neue Portion Verrücktheit.

Im Trailer „Fies gegen Böse“ zeigt sich die Gruppe Spezialagenten im Kampf gegen den bösen Dr. Babylon und seiner Organisation Legion. Im futuristischen Seoul schlüpft der Spieler in die Rolle von drei frei auswählbaren Agenten. Jeder dieser besitzt individuelle Fähigkeiten, eigene Skills, einzigartige verrückte Waffen und einen originellen Look. Insgesamt zwölf dieser irren Kämpfer stehen euch für dieses Agenten-Trio zur Auswahl.

Agents of Mayhem ist ein Einzelspieler Third-Person-Action-Spiel in einer offenen Welt. Veröffentlicht wird das Ganze für PlayStation 4, Xbox One und PC am 18. August diesen Jahres.

Quelle: Deep Silver Pressemitteilung