Senran Kagura Peach Beach Splash kommt diesen Sommer nach Europa

Erst kürzlich wurde Senran Kagura Peach Beach Splash in Japan veröffentlicht. Schon bald steht das Spiel aber auch bei uns in den Händlerregalen. Im Sommer soll uns das PlayStation 4 Exklusivspiel erreichen. Thematisch passt es auf jeden Fall in diese Jahreszeit. In dem Game warten wilde Wasserschlachten auf euch. Im Mittelpunkt stehen natürlich wieder die Schulmädchen der beliebten Senran Kagura-Reihe. Diese lassen dieses Mal aber nicht ihre Kampfkünste sprechen, sondern Wasserpistolen. Gleich zehn Typen von Wasserwaffen erwarten euch in dem Spiel. Gekämpft wird also auch – nur anders.

Senran Kagura: Peach Beach Splash bietet mehr als 30 spielbare Mädchen. Im Einzelspielermodus wählt ihr fünf aus und zieht dann mit eurem Team in die Wasserschlacht. Zuvor dürft ihr natürlich Fähigkeiten und Bewaffnung wählen. Online könnt ihr in 5-gegen-5 Matches gegen andere Spieler antreten. Dort könnt ihr außerdem an Survival Kämpfen teilnehmen. Als wären all diese Dinge nicht verrückt genug, gibt es auch noch Tiere, die beschworen werden können.

Leider gibt es noch kein konkretes Datum für das spritzige Vergnügen. Dafür dürft ihr euch mit ein paar Screenshots und Artworks über diesen Missstand hinwegtrösten.