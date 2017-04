Fire Emblem Heroes Spezialkarte mit Nabarl und neue Foki

Die Entwickler von Fire Emblem Heroes versorgen die Spieler weiterhin fleißig mit neuen Inhalten. So gibt es aktuell einen brandneuen Heldenkampf. In diesem stellt ihr euch Nabarl – Rote Klinge. Wie immer gilt, dass keines eurer Teammitglieder im Kampf sterben darf. Wiederbelebungsitems funktionieren ebenfalls nicht. Die Spezialkarte steht in Schwer und Extrem zur Verfügung. Die schwere Variante kostet 10 Energie und ist Level 30. In Extrem sind 15 Energie nötig. Außerdem erwarten euch Gegner auf Level 40.

Lust auf neue Helden in Fire Emblem Heroes? Derzeit dürft ihr euch über drei neue Foki freuen. Passend zum aktuellen Heldenkampf gibt es den Fokus Großer Held Nabarl. Hier dürft ihr auf Effie, Kagero, Sophia und Shiida hoffen.

Darüber hinaus startet morgen das nächste Wahlturnier. Im Wyvernritter-gg.Pegasusritter-Wahlturnier treten Hinoka, Camilla, Cordelia, Zelcher, Palla, Minerva, Subaki und Beruka gegeneinander an. Zwei entsprechende Foki sind schon jetzt verfügbar. Der Fokus Pegasusritter gewährt eine Chance auf Hinoka, Cordelia, Palla und Subaki. Der Fokus Wyvernritter lockt mit Camilla, Zelcher, Minerva und Beruka.