Persona 5 Launch Trailer, Übersicht zu den DLCs

Heute ist nicht nur der Persona 5 Launch Trailer erschienen, sondern auch das Spiel. Für Fans der Reihe endet damit eine lange Wartezeit. Habt ihr Lust auf ein Stelldichein mit den Phantomdieben? Unten wartet der Persona 5 Launch Trailer auf euch.

In dem JRPG erlebt ihr die Geschichte eines Austauschstudenten der Shujin Akademi in Tokyo. Dieser ist laut Gerüchten nicht ohne. Es heißt, er habe ein Verbrechen begangen. Besagter Austauschstudent findet heraus, dass er eine übernatürliche Gabe hat. Dank dieser kann er in das Metaverse reisen. Zusammen kämpft er dort mit einer Gruppe von anderen Außenseitern gegen dunkle Schatten. Die Truppe nennt sich Phantomdiebe.

Ihr habt das Spiel schon? Unten findet ihr eine Übersicht zu aktuellen und noch kommenden DLCs.

DLC Erweiterungen im Überblick – Release – Preis

Persona 5 Japanese Audio Track -04.04.2017 -kostenlos

Persona 4 Costume & BGM Special Set – 11.04.2017 – 6,99 €

Persona 3 Costume & BGM Special Set – 11.04.2017 – 6,99 €

Persona 2 Costume & BGM Special Set – 18.04.2017 – 6,99 €

Shin Megami Tensei: Persona Costume & BGM Special Set – 18.04.2017 – 6,99 €

Shin Megami Tensei if… Costume & BGM Special Set – 18.04.2017 – 6,99 €

Persona 4: Dancing All Night Costume & BGM Special Set – 25.04.2017 – 6,99 €

Persona 4 Arena Ultimax Costume & BGM Special Set – 25.04.2017 – 6,99 €

Shin Megami Tensei IV Costume & BGM Special Set – 25.04.2017 – 6,99 €

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Costume & BGM Special Set – 02.05.2017 -6,99 €

Catherine Costume & BGM Special Set – 02.05.2017 – 6,99 €

Orpheus & Orpheus Picaro Set – 11.04.2017 – 2,99 €

Izanagi & Izanagi Picaro Set – 11.04.2017 – 2,99 €

Thanatos & Thanatos Picaro Set – 18.04.2017 – 2,99 €

Magatsu Izanagi & Magatsu Izanagi Picaro Set – 18.04.2017 – 2,99 €

Kaguya & Kaguya Picaro Set – 18.04.2017 -2,99 €

Ariadne & Ariadne Picaro Set – 25.04.2017 – 2,99 €

Asterius & Asterius Picaro Set – 25.04.2017 – 2,99 €

Tsukiyomi & Tsukiyomi Picaro Set – 25.04.2017 – 2,99 €

Messiah & Messiah Picaro Set – 02.05.2017 – 2,99 €

Persona 5 Healing Item Set – 04.04.2017 – kostenlos

Persona 5 Skill Card set – 04.04.2017 – kostenlos

Persona 5 Regular Clothes & School Uniforms Set – 11.04.2017 – kostenlos

Persona 5 Phantom Thieves Logo Morgana Car Sticker – 18.04.2017 – kostenlos

Persona 5 Swimsuit Set – 25.04.2017 – kostenlos

Persona 5 Merciless Difficulty – 04.04.2017 – kostenlos

Persona 20th Anniversary Logo Morgana Car Sticker – 06.06.2017 – kostenlos

Persona 5 Maid & Butler Costume Set – 06.06.2017 – kostenlos

Persona 5 Christmas Costume Set – 07.11.2017 – kostenlos

Persona 5 Protagonist Special Theme & Avatar Set (nur PS4 / kostenlos für Vorbesteller der Digital Version) – 04.04.2017 – 1.99 €

Persona 5 Ryuji Sakamoto Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 04.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Morgana Special Theme & Avatar Set (nur PS4) -04.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Ann Takamaki Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 04.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Yusuke Kitagawa Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 11.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Makoto Niijima Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 11.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Futaba Sakura Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 11.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Haru Okumura Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 11.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Goro Akechi Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 18.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Igor & Attendants Special Theme & Avatar Set (nur PS4) – 18.04.2017 – 1,99 €

Persona 5 Protagonist Special Theme (nur PS3) – 04.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Ryuji Sakamoto Special Theme (nur PS3) – 04.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Morgana Special Theme (nur PS3) -04.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Ann Takamaki Special Theme (nur PS3) – 04.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Yusuke Kitagawa Special Theme (nur PS3) – 11.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Makoto Niijima Special Theme (nur PS3) – 11.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Futaba Sakura Special Theme (nur PS3) – 11.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Haru Okumura Special Theme (nur PS3) – 11.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Goro Akechi Special Theme (nur PS3) – 18.04.2017 – 0,99 €

Persona 5 Igor & Attendants Special Theme (nur PS3) – 18.04.2017 – 0,99 €

Quelle: Atlus Pressemitteilung