Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter läuft

Das Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter ist gestartet. Derzeit läuft die erste Runde, die bis zum 7. April um 05:59 Uhr aktiv sein wird. Runde zwei folgt dann am 7. April um 09:00 Uhr und geht bis zum 9. April 05:59 Uhr. Es folgt ab dem 9. April 09:00 Uhr die dritte und gleichzeitig finale Runde. Am 11. April um 05:59 Uhr ist das Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter dann gänzlich vorbei.

Lust teilzunehmen? Dann startet jetzt die App auf eurem Mobilegerät und entscheidet euch für euren Lieblingscharakter. Zur Verfügung stehen derzeit Hinoka, Camilla, Cordelia, Zelcher, Palla, Minerva, Subaki und Beruka. In jeder Runde wird ein Teil der Helden ausscheiden – bis am Ende ein Sieger erfolgreich aus dem Wahlturnier hervorgeht. Sollte die Community besonders fleißig sein und viele Punkte sammeln, winken am Ende sogar bis zu 20 Sphären als Belohnung. Also schnappt euch euer Smartphone oder Tablet und zieht in die Schlacht.

Quelle: Ingamemitteilung