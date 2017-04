Project Scorpio: Technische Daten bekannt

Heute hat Project Scorpio seinen großen Tag. Digital Foundry ließ die Katze aus dem Sack und präsentierte in einem ausführlichen Video die technischen Daten der Konsole. Wenn ihr euch die Bewegtbilder ansehen möchtet, könnt ihr dies unten tun. In dem Video sind nicht nur Aufnahmen der Scorpio zu sehen, sondern auch ein paar Spiele. Vielversprechend ist zudem eine Aussage am Ende des Videos. In Kürze soll es mehr zu sehen geben. Wann genau in Kürze ist, sei dahingestellt. Spätestens zur E3 dürfte Microsoft aber liefern. Die lässt nicht mehr lang auf sich warten.

Project Scorpio Technische Daten:

CPU – acht angepasst x86 Kerne, mit 2.3GHz Takt

GPU – 2560 Kerne auf 40 compute units mit 1172MHz Takt, insgesamt 6 Teraflops Leistung

Arbeitsspeicher – 12GB GDDR5 mit einer Bandbreite von 326GB/s, 8GB davon stehen Spielen zur Verfügung

Festplatte HDD – 1TB 2,5 Zoll

Optisches Laufwerk – 4K UHD Blu-ray

Gefertigt wird mit 16 Nanometer Strukturbreite. Kosten soll die Scorpio zum Launch laut Gerüchten zwischen 399 und 499 Dollar.

Quelle: Eurogamer