Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter geht in Runde 2

Die erste Runde vom Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter ist vorbei. In der Nacht endete die erste Phase des aktiven Events. Daher sind nun auch die ersten Helden und Heldinnen ausgeschieden. In die zweite Runde haben es Camilla, Cordelia, Minerva und Subaki geschafft. Ausgeschieden sind demnach Hinoka, Zelcher, Palla und Beruka.

Ist euer Favorit noch dabei? Dann kämpft ihr für diese Armee weiter. Ist euer Lieblingsheld oder eure Lieblingsheroine hingegen raus, dürft ihr euch nun einer neuen Armee anschließen. Die heute via Login-Bonus vergebenen 10 Sphären dürften euch in diesem Fall über die Niederlage hinwegtrösten. Die zweite Runde des Fire Emblem Heroes Wahlturnier Wyvernreiter-gg.-Pegasusritter läuft noch 43 Stunden. Ob der einsame Subaki wohl gegen diese geballte Frauenpower ankommen kann? Auf in den Kampf!